Politie: Aangehouden verdachte is dader aanslag Stockholm

De man zou banden onderhouden met de man die eerder vrijdag werd opgepakt. De eerste verdachte werd vrij snel na de aanslag opgepakt omdat hij werd opgemerkt door het publiek om zijn gedrag in een winkel. De Zweedse politie is er zeker van dat de man die vrijdagavond is opgepakt de dader is van de aanslag. Hij zat achter het stuur van de truck die inreed op het publiek in een Zweedse winkelstraat. De tweede verdachte werd in het noordelijke stadsdeel Hjulsta opgepakt omdat hij banden onderhield met de eerste verdachte.

Vrijdagmiddag is rond 15.00 uur Nederlandse tijd een vrachtwagen een drukke winkelstraat in het Zweedse Stockholm ingereden en heeft daarbij 4 mensen gedood en 15 verwond. Vervolgens boorde de truck zich in de gevel van een warenhuis. 'De politie gaat uit van een terreurdaad'. De regering heeft inmiddels laten weten de controles aan de landsgrenzen te verscherpen. Zaterdagochtend hangen vlaggen in Stockholm halfstok.