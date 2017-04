Zondag zomers

Is het zaterdag al zacht, zondag wordt zomers. In de loop van zaterdagmiddag breekt de zon vooral in het westen zo nu en dan door en blijft het droog.

De middagtemperatuur varieert van 12°C aan zee tot 16°C in het zuidoosten. De overwegend zwakke wind komt uit uiteenlopende richtingen. Komende nacht is er nauwelijks bewolking. Vooral in het noordoosten ontstaan er enkele mistbanken. De minimumtemperatuur ligt rond 3°C en lokaal is er vorst aan de grond mogelijk. De wind komt uit zuidoostelijke richtingen en is zwak.

Morgen overdag is het zonnig en droog. Met een zuidelijke, meest zwakke wind wordt warme lucht aangevoerd. Het wordt in de middag 15°C op de Waddeneilanden, in het zuiden kan de temperatuur oplopen tot 21°C.