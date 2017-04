Brandweer jaagt kat uit de boom met waterstraal

De hoogwerker van de brandweer kon de locatie niet bereiken, waardoor er een andere oplossing gezocht moest worden. Door een straal water net naast de kat te spuiten werd het beestje opgejaagd om te verplaatsen. Het gewenste effect werd ook behaald; de kat rende zo naar beneden en sprong vervolgens op straat. Vier brandweermannen stonden met een zeil klaar om de kat op te vangen, mocht deze vallen of ergens anders heen springen, maar de kat had hier weinig zin in en sprong op straat en ging er volgens snel vandoor.