Manifestatie tegen geweld homo's druk bezocht

In Arnhem is vanavond een manifestatie gehouden tegen geweld tegen homo's.

Bij de bijeenkomst liep ook het stel mee dat vorige weekend na een avondje stappen werd mishandeld door een groepje jongeren.

De manifestatie was op het Gele Rijdersplein, waarbij naar schatting zo'n deelnemers waren. Sommigen hadden regenboogvlaggen en borden bij zich met teksten als 'Liefde is gewoon' en 'Liefde is sterker dan een betonschaar'. Veel mensen liepen hand in hand.