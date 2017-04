Vijfjarig jongetje uit het water gered door 83-jarige man

Het jongetje was met een vriendje aan het spelen toen hij door nog onbekende reden in het water raakte. Een 83-jarige schipper zag het jongetje in het water liggen en koppie onder gaan en haalde hem uit het water. Omstanders begonnen meteen met de reanimatie in afwachting van de hulpdiensten. Hulpdiensten hebben de reanimatie over genomen, waarna het jongetje met een spoedtransport naar het ziekenhuis is gebracht. Zijn huidige toestand is onbekend. De politie onderzoekt hoe het jongetje te water is geraakt.