Dronken man valt in slaap op vluchtstrook

Net na middernacht waarschuwt een voorbijganger de politie dat er een personenauto met pech op de vluchtstrook staat. Er zou een lekke band verwisseld worden zonder gevarenverlichting. Als opgeroepen agenten gaan kijken zien zij een man in de auto liggen die kennelijk zijn roes aan het uitslapen is. Allerlei goederen uit de kofferbak liggen uitgestald op de vluchtstrook. Nadat hij is gewekt wordt hij meegenomen naar het bureau voor een ademanalyse. Dan blijkt dat de man meer dan drie maal de toegestane limiet heeft overschreden. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt.