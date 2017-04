Wilders komt met vervolg op Fitna

Fitna werd in 2008 uitgebracht en ging over de Koran. Wilders zegt dat de Fitna’s 2 t/m 10 in het verlengde er van liggen en de ‘Het worden negen korte filmpjes met uitleg over de islam en waarom het een gevaar is en een nog groter gevaar zal worden’.

Wanneer de eerste van de reeks zal te zien zijn is nog niet bekend. Fitna 1 zorgde voor veel commotie in binnen en buitenland.