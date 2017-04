Vrouw komt om bij steekincident Hellevoetsluis

Zondagavond 9 april is een nog onbekende vrouw op de Fazantenlaan in Hellevoetsluis om het leven gekomen bij een steekincident.

Meteen na het incident hield de politie een 28-jarige man uit Hellevoetsluis aan.

Rond 22.30 uur kwam bij de politie de melding binnen dat een man een vrouw had neergestoken op de Fazantenlaan. Politie en ambulances haastten zich naar de plek en begonnen met reanimeren. Helaas zonder resultaat, de vrouw overleed ter plekke. Op de plaats van het incident hielden agenten de man uit Hellevoetsluis aan als verdachte. Agenten vonden tevens een mes, dat is beslag is genomen voor onderzoek..