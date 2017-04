Meeste woningbranden door fout stoken gevolgd door koken

Dat blijkt uit jaar lang onderzoek van VRU Brandweer in Utrecht. De brandweer in de provincie rukte 410 keer uit voor een woningbrand.

Brand komt het vaakst voor, in 30% van de gevallen, als gevolg van stoken. Om brand door stoken tegen te gaan adviseert de brandweer om schoon loofhout te gebruiken dat minimaal 1,5 jaar is gedroogd. Laat de schoorsteen minimaal eens per jaar vegen en controleren door een bedrijf dat is aangesloten bij de Algemene Schoorsteenvegers Patroonbond (ASPB).

Koken

25% van de branden ontstaat tijdens het koken, voornamelijk in de pan of op het fornuis. Ook de oven, magnetron en frituur zijn objecten waarin vaak brand ontstaat. Door een kookwekker te gebruiken, vergeet je de pan op het vuur niet.

elektrisch apparaat

14% van de branden ontstaat in een elektrisch apparaat, voornamelijk in de wasmachine en wasdroger. Reinig daarom na gebruik de filters en haal apparaten eens per jaar van hun plaats om de ruimte stofvrij te maken. Sluit de apparaten rechtstreeks aan op een stopcontact, zonder verlengsnoer.

Joost Polak, preventiemedewerker: ”Veel mensen zijn niet bewust bezig met brandveiligheid. Brand kan vaak worden voorkomen door bijvoorbeeld elektrische apparatuur goed te onderhouden en overbelasting, vuilophoping en schade aan apparatuur te voorkomen. Daarom vinden wij goede voorlichting en bewustwording van groot belang. Want de brandweer kan het niet alleen, brandveiligheid is ieders verantwoordelijkheid.”

Wat als er toch brand is?

De brandweer is altijd te laat, er is dan namelijk al brand. Probeer daarom zo goed mogelijk brand te voorkomen en weet hoe te handelen als er toch brand uitbreekt. Blus vlam-in-de-pan nooit met water, maar gebruik een passende deksel. Blus brand in de schoorsteen niet met water, maar sluit de klep en gebruik zand om het vuur te doven. Staat een elektrisch apparaat in brand, trek dan zo snel mogelijk de stekker eruit. Een beginnende brand kan je zelf blussen met kleine blusmiddelen. Als de brand groter wordt dan het formaat van een voetbal, vlucht dan. Sluit alle deuren achter je, breng jezelf en anderen naar een veilige plek en bel 1-1-2.