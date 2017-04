Talpa neemt SBS over

Talpa Holding neemt het 67%-belang in SBS Broadcasting van Sanoma over en wordt daarmee volledig eigenaar van de TV-zenders SBS6, NET5, Veronica en SBS9.

Talpa zal SBS Broadcasting onderbrengen in het verder te bouwen nieuwe Nederlandse multimediabedrijf met sterke posities in televisie, radio, print en online. Het belang van Talpa in Veronica Uitgeverij wordt verkocht aan Sanoma. Talpa verwacht de overname binnen afzienbare tijd te kunnen afronden in afwachting van goedkeuring door de toezichthouders en andere gebruikelijke overleg- en goedkeuringsprocedures.

Talpa-eigenaar John de Mol ziet deze overname als een belangrijke stap op weg naar een nieuw Nederlands multimediabedrijf. Volledig eigenaar worden van SBS is een unieke mogelijkheid aangezien het een van de twee free to air commerciële tv-groepen in Nederland is. SBS zal samen met Talpa Radio een belangrijke basis vormen van deze onderneming.

John de Mol: ‘Ik geloof sterk in een krachtig Nederlands multimediabedrijf dat flexibel inspeelt op het veranderende medialandschap, dat mede het gevolg is van de technologische vooruitgang. SBS is als uniek mediabedrijf een onmisbare schakel in dit bedrijf. Daarnaast is het hebben van innovatieve content en toegang tot andere platformen van groot belang. De propositie die hieruit volgt is interessant voor zowel de kijker, de lezer, de luisteraars, de consument en de adverteerder.’

Pim Schmitz - CEO Talpa Holding: ’De acquisitie van SBS is een fantastische stap in het verder bouwen aan een Nederlands multimediabedrijf. Na het toevoegen van SBS richten we ons op het verder investeren in OTT, Print, Online, Data en Concepts.’