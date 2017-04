Overleden man in auto betreft 18-jarige man uit Haarlem

De politie heeft in de nacht van zondag op maandag een overleden man aangetroffen in een rode Mercedes nabij de kruising Kadijklaan met de Roolandweg in Haarlem. Maandagmiddag heeft de politie bekendgemaakt dat het om een 18-jarige man uit Haarlem gaat.