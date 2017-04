Minder contante betalingen aan de kassa

Daarmee is het gebruik van contant geld net als in de twee voorgaande jaren aanzienlijk gedaald. Sinds 2015 betalen consumenten meer aankopen met de pinpas dan met contant geld. Inmiddels wordt 54,5% van alle betalingen gepind. Het aandeel creditcardbeta-lingen is al enkele jaren stabiel met 0,5%. Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek van Betaalvereniging Nederland en De Nederlandsche Bank naar het gebruik van contant geld en de pinpas in Nederland in 2016.

Tussen 2015 en 2016 is het aantal contante betalingen van consumenten aan de kassa gedaald van 3,19 miljard naar 2,95 miljard. De totale waarde hiervan nam af van EUR 40 miljard naar EUR 38 miljard. Consumenten rekenen hun aankopen steeds vaker af met de pinpas. Het aantal pinbetalingen is gestegen van 3,23 miljard naar 3,57 miljard betalingen. De totale waarde ervan nam toe van EUR 93 miljard naar EUR 97 miljard. Consumenten kiezen steeds vaker voor contactloos betalen met hun pinpas of hun mobiele telefoon. De opkomst van contactloos betalen is medebepalend voor een blijvende groei van pin.