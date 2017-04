Patiënt met traumahelikopter naar ziekenhuis na onbekend incident in woning in Boxtel

Zondagavond is een traumahelikopter geland op een veldje langs het politiebureau aan de Bosscheweg in Boxtel. Dit omdat de hulp van het traumateam gewenst was bij een voorval in een woning aan de St. Willibrordstraat eveneens in Boxtel.

De helikopter trok wat bekijks van enkele buurtbewoners, in de woonwijk bij de woning waar het onbekende incident gaande was was het drukker met publiek. De patiënt is met de ambulance richting de traumahelikopter vervoerd waarna deze is overgeladen en per helikopter naar Nijmegen is gebracht. Korte tijd was een rijbaan van de Bosscheweg geblokkeerd door hulpverleningsvoertuigen. Er kwamen naast twee ambulances ook meerdere politie-eenheden ter plaatse om hulp te verlenen. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk.