Ouders laten 3-jarig kind in snikhete auto achter in Alkmaar

De politie heeft zondagmiddag rond 16:00 uur een 31-jarige Uitgeestenaar aangehouden, omdat hij zijn kind langere tijd in een afgesloten auto had achtergelaten in Alkmaar.

Meisje overstuur

Omstanders belden de politie nadat zij een 3-jarig meisje alleen, overstuur in een geparkeerde auto zagen zitten. Gezien de warme buiten temperatuur en de stijgende hitte in het voertuig, werd er melding gemaakt bij de politie die direct ter plaatse kwam. De agenten hadden ondertussen de eigenaar van de auto gesproken en hem gesommeerd direct naar zijn auto te keren om het meisje te bevrijden. Ouders bleken in de stad te zijn. Rond 16:00 werd het meisje bevrijd nadat zij bijna twee uur alleen in de auto had gezeten.

35 graden

De agenten schatten de temperatuur in de auto op 35 graden. Het meisje was bezweet en had erge dorst. De vader van het meisje leek niet onder de indruk van zijn daad en het optreden van de agenten. De politie hebben de vader aangehouden en hij zit nog vast. Het meisje is verder gezond.