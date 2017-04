Zwaargewonde fietser Amstelveen overleden

De zwaargewonde 54-jarige fietser, die in de nacht van zaterdag op zondag op de Noorddammerweg is aangetroffen, is aan zijn verwondingen overleden.

Specialisten van Team Opsporing Ernstige Verkeersongevallen (TOEV) en Forensische Opsporing (FO), hebben uitgebreid onderzoek verricht. Het is vooralsnog onduidelijk wat er is gebeurd en hoe het slachtoffer gewond is geraakt.

Reanimatie

Voorbijgangers troffen omstreeks 02.30 uur de zwaargewonde fietser aan en alarmeerden de hulpdiensten. Ambulance- en politiepersoneel verleenden eerste hulp en hebben de man gereanimeerd. Het slachtoffer is overgebracht naar een ziekenhuis en opgenomen op de intensive care. In de nacht van zondag op maandag is het slachtoffer in het ziekenhuis overleden.

Politie zoekt getuigen

Het onderzoeksteam is op zoek naar getuigen die in de nacht van zaterdag op zondag jl. tussen 02.00 uur en 02.45 uur een man hebben zien fietsen op de Noorddammerweg of in de directe omgeving hiervan.