Politie onderzoekt schieten op auto in Maastricht

De politie is een onderzoek begonnen nadat er afgelopen nacht op de Molukkenstraat in Maastricht op een geparkeerde auto is geschoten, er raakte niemand gewond.

Volgens een woordvoerder van de politie is meerdere keren geschoten vanuit een personenauto. Het is niet bekend wie er heeft geschoten en wat de reden daarvoor is geweest. Het incident deed zich voor omstreeks 00.30 uur. De politie is bezig met een sporenonderzoek en vraagt omwonenden of ze iets hebben gezien of gehoord.