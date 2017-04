'Werkdruk basisonderwijs vooral zo hoog door papierwerk'

Uit onderzoek van de NOS en regionale omroepen blijkt dat leerkrachten in het basisonderwijs de werkdruk vooral hoog vinden door de administratieve werklast.

De hoge werkdruk wordt ook veroorzaakt door grote klassen en te veel leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, maar als belangrijkste oorzaak wordt toch nog de administratieve rompslomp aangewezen. Dit schrijft de NOS maandag.

De administratieve werklast bestaat uit vragenlijsten over sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind, allerlei toetsoverzichten en het bijhouden van volgsystemen. Volgens de leraren staat het lesgeven van kinderen niet meer centraal. Het onderzoek is gehouden onder bijna 700 leerkrachten die wilden vertellen over de werkdruk die ze ervaren.

De Algemeen Onderwijsbond (AOb) heeft eerder een eigen onderzoek gedaan naar werkdruk. Daaruit bleek dat leerkrachten gemiddeld zes uur per week overwerken om de administratie op orde te houden. Volgens de vakbond is het belangrijkste dat de klassen kleiner worden. Met minder leerlingen is er immers ook minder te administreren. .

Volgens de PO-Raad is er geld nodig voor meer handen in de klas en voor investeringen in de ICT.