Traumateam naar bestuurder die met auto van de weg is geraakt

Maandagochtend is rond 6.45 uur een auto van de weg geraakt, schampte een boom en kwam aan de overzijde van de weg tot stilstand.

Het ongeval gebeurde op de Gestelseweg in Boxtel. Een traumateam werd ingevlogen voor assistentie van het ambulancepersoneel. Het naastgelegen fietspad was geheel versperd door het ongeval. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend.