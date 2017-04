Paasfiles verwacht vanaf donderdag

Terugkerende vakantiegangers

Veel mensen zijn al vanaf donderdag 13 april vrij vanwege Pasen waardoor er voor die avond een drukke avondspits wordt verwacht. Maandag 17 april, de tweede paasdag, wordt het druk op de wegen door dagjesmensen en terugkerende vakantiegangers.

Tijdens de avondspit van donderdag 13 april verwacht de ANWB de meeste drukte op en vertragingen op de A1 Amsterdam- Apeldoorn, A2 tussen Den Bosch en Maastricht, A12 Utrecht - Duitse grens, A27 Utrecht - Breda en de A50 Zwolle - Nijmegen.

The Passion Leeuwarden

Bezoekers aan het evenement ‘The Passion’ in het centrum van Leeuwarden wordt geadviseerd om donderdag ruim op tijd van huis te vertrekken. Op Goede Vrijdag en tijdens de paasdagen zijn vooral dagjesmensen onderweg. In Limburg is het outletcenter bij Roermond populair.

Keukenhof en Paasraces Zandvoort

Andere favoriete bestemmingen zijn de Keukenhof in de Bollenstreek, de Paasraces in Zandvoort en Paaspop in Schijndel. Ook de vele bezoekers aan meubelzaken kunnen een file veroorzaken. In het oosten van het land trekken de traditionele paasvuren veel publiek.