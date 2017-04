Bewakingsbeelden seksclub liquidatie Martin Kok in Opsporing Verzocht

De politie gaat dinsdagavond in het tv-programma opsporing Verzocht bewakingsbeelden van de seksclub in Laren laten zien waarop de schutter zichtbaar is die op 9 december vorig jaar Martin Kok (51) heeft geliquideerd. Dit heeft het tv-programma maandag aangekondigd.

Kok werd na een avond in een Larense seksclub doodgeschoten. Omdat de politie nog geen idee heeft wie er achter deze liquidatie zit worden er camerabeeelden vertoond in de hoop dat mensen de dader herkennen.

Brit aangehouden

Eerder hield de politie op 11 december 2016 al een 27-jarige Brit aan in het moordonderzoek. De 27-jarige Brit liep op het omheinde terrein van de seksclub naast Kok voordat deze werd geliquideerd. De Brit meldde zichzelf bij de politie. 'Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de liquidatie, maar is in ieder geval niet de schutter', zo liet de politie eerder al weten.

Kok hield rekening met afrekening

Kok werd in zijn auto geliquideerd op de parkeerplaats van een seksclub in Laren. Hij hield al rekening met een aanslag op zijn leven. In juli 2016 werd een bom onder zijn auto gevonden bij restaurant Het Kalfje in Amsterdam. Een jaar geleden werd zijn huis beschoten, terwijl hij thuis lag te slapen.