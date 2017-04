Kopschopper Rotterdam na Ajax-Feyenoord opgepakt

De politie heeft maandagochtend de man aangehouden, die na de wedstrijd Ajax-Feyenoord een 49-jarige man in zijn gezicht schopte op het Rotterdamse Stadhuisplein. 'Het gaat om een 35-jarige man zonder vast woonadres', zo laat de politie maandag weten.

Beelden op internet

De beelden van het incident circuleerden op internet, maar het slachtoffer was onbekend. Deze 49-jarige man uit Raalte stapte na een paar dagen naar de politie en deed aangifte. De 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats meldde zich vorige week al op een politiebureau elders in het land.

Daar bleef hij een aantal dagen omdat hij nog een straf open had staan voor een ander feit. Maandag is hij formeel aangehouden voor de Rotterdamse mishandeling en werd hij overgebracht. Hij wordt momenteel verhoord door de recherche.