2016 goed voor 9.437.717 verkeersboetes

In 2016 heeft het CJIB in totaal 9.721.442 (verkeers)overtredingen en misdrijven verwerkt waarvoor een standaard boete is vastgesteld. Dit wordt de instroom van de feitgecodeerde zaken genoemd. Dit zijn zaken waarin het OM vaste boete-tarieven hanteert.