Eindhoven Airport realiseert 20% groei in eerste kwartaal 2017

In de periode januari tot en met maart maakten 1.106.000 passagiers gebruik van de luchthaven, 183.000 passagiers meer dan de eerste drie maanden van 2016 (2016 : 923.000 passagiers).

De passagiersgroei is het gevolg van frequentieverhogingen, een toename van de bezettingsgraad per vlucht en meer bestemmingen. De groei in aantal vliegbewegingen in deze periode is 14 %, 7.700 vliegbewegingen over januari tot en met maart 2017 (6.800 vliegbewegingen in het eerste kwartaal van 2016). Over geheel 2017 verwacht Eindhoven Airport een groei van 11% te gaan realiseren tot 5,3 miljoen passagiers (2016: 4,7 miljoen passagiers).

Het aantal vliegbewegingen zal over 2017 naar verwachting uitkomen op ongeveer 36.100 (2016: 32.807 vliegbewegingen).