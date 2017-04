Burgemeester Eberhard van der Laan wil verbod op bierfiets

Burgemeester Eberhard van der Laan wil de bierfietsen vanaf 1 november opnieuw verbieden in het centrum van de stad, zo schrijft hij maandag in een brief aan de gemeenteraad. Tot die tijd hebben verhuurders de tijd om een stalling buiten het verboden gebied te zoeken.

Vanaf 1 november mogen deze toeristenvoertuigen niet meer door het centrum gaan, zo liet de burgemeester maandag aan de raad weten. Op 22 juni 2016 had de gemeenteraad al ingestemd met een regeling in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), op basis waarvan groepsfietsen, zoals de bierfiets, in delen van de stad verboden kunnen worden.

Het besluit van de burgemeester om de bierfietsen per 1 januari 2017 in delen van het Centrum te verbieden had de voorzieningenrechter op 6 december 2016 geschorst. Nu wil de gemeente opnieuw proberen de bierfietsen te weren.