Agent schiet op band scooterrijder na levensgevaarlijk rijgedrag

Strand Nesselande

De bestuurder van de scooter reed zondagavond rond 20.00 uur met zijn scooter op het fietspad langs het Strand Nesselande aan de Siciliëboulevard. Het was lekker weer en het strand lag vol mensen en op dat moment surveilleerden daar twee agenten om bij eventuele overlast in te grijpen.

Negeren stopteken

De scooterbestuurder reed langs het strand op het fietspad, wat daar niet is toegestaan. Toen de agent hem daarop wilde aanspreken en hem een stopteken gaf, reed de man er als een idioot vandoor. Agenten kregen door dat de scooter een gestolen kentekenplaat had. Twee motoragenten zetten de achtervolging in.

100 km/h

Bij zijn ontsnappingspoging bereikte de bestuurder op het Korfoepad direct al een snelheden van 100 km/uur en moesten voetgangers opzij springen en hun kinderen wegtrekken om niet aangereden te worden.

Motoragent

Eenmaal op de Wollefoppenweg wist een motoragent naast de scooter te rijden en riep meermalen dat de bestuurder moest stoppen. De scooterbestuurder reageerde daarop door met 100km/uur twee keer tegen de motoragent aan te rijden, waardoor de politieman twee keer bijna ten val kwam.

Voetgangers wegspringen

In de wijk Zevenkamp ging het levensgevaarlijke rijgedrag van de scooterrijder door en moesten ook daar voetgangers en fietsers opzij springen om niet aangereden te worden.

Schieten op band scooter

Om verwondingen of erger te voorkomen, besloot een agent op het Weidezoompad in Nieuwerkerk aan den IJssel op de band van de scooter te schieten. Daar waren op dat moment geen andere weggebruikers of voetgangers aanwezig. De agent raakte de bromfiets wel, maar de bestuurder en zijn passagier bleven ongedeerd en reden door. Op dat moment staakten de agenten de achtervolging, omdat het voor de henzelf, omstanders en de verdachten te gevaarlijk werd.

Aangehouden

Andere agenten zetten de zoektocht naar de bestuurder en passagier wel voort. De mannen hadden hun scooter gedumpt en waren er te voet verder gegaan. In de zoektocht naar de mannen werden agenten geholpen door een alerte getuige die één van de mannen in een tuin zag zitten.

Op het Wisselspoor in Capelle aan den IJssel zijn beiden mannen, een 22-jarige scooterrijder zonder vaste woon- of verblijfplaats en zijn 18-jarige passagier uit Capelle aan den IJssel, ingerekend. De scooter is in beslaggenomen. De mannen zitten vast.