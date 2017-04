Brand in winkelcentrum in Nijmegen

In Nijmegen heeft vannacht een grote brand gewoed in winkelcentrum Weezenhof.

De brand ontstond rond 1.45 uur in een voormalige Spar-supermarkt. De brandweer was met groot materieel ter plaatse maar kon niet voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere panden. Niemand raakte gewond. De brand is inmiddels onder controle. Alleen in het dak woeden nog wat kleine brandjes. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend.