A13 blijft drukste rijksweg, wegen regio Utrecht het drukst

De laatste vijf jaar is de A13 in Zuid-Holland de drukste rijksweg in Nederland. De regio met gemiddeld de drukste rijkswegen is echter Utrecht. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers van de verkeersintensiteiten op rijkswegen over de periode 2011-2016.

Op circa 20 duizend meetpunten op het rijkswegennet wordt elke minuut van de dag het aantal passerende motorvoertuigen geregistreerd en opgeslagen in de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW). Op basis van deze gegevens berekent het CBS de verkeersintensiteiten.

Verkeer op rijkswegen in 2016 vrijwel gelijk aan 2015

In 2016 passeerden elk uur gemiddeld 2 248 motorvoertuigen de meetpunten op de Nederlandse rijkswegen. Dit is nagenoeg gelijk aan het aantal motorvoertuigen dat in 2015 passeerde en ruim 7 procent meer dan in 2011. Op de A13 passeerden in de periode 2011–2015 elk uur van de dag gemiddeld 5 700 motorvoertuigen. Na de openstelling van de verlengde A4 in december 2015 is de A13 in 2016 nog steeds de drukste rijksweg, maar het gemiddelde aantal passerende voertuigen ligt ruim 1000 voertuigen lager dan voorgaande jaren, dit is een daling van 17 procent.

De N33, de rijksweg van Assen via Veendam en Appingedam naar de Eemshaven in Groningen, is ook in 2016 de rijksweg met gemiddeld het minste aantal motorvoertuigpassages per uur. In de periode 2011– 2016 reden hier per uur gemiddeld 400 voertuigen.

Na de A13 is de verkeersintensiteit op de A10, de ring rond Amsterdam, het hoogst met gemiddeld 4 610 voertuigen per uur. Met de A12, A16 en de A2 vormen ze de top vijf van drukste rijkswegen.

Regio Utrecht het drukst

Regionaal zijn er grote verschillen in het aantal voertuigen dat gemiddeld per uur op de rijkswegen rijdt. In de regio Utrecht, waar de rijkswegen A1, A2, A12, A27 en A28 liggen, reden in 2016 elk uur gemiddeld 4 286 personenauto’s, vrachtvoertuigen, bussen of motorfietsen. Daarmee is dit de drukste regio van Nederland. Het is hier op de wegen ruim 16-maal zo druk als in de regio Delfzijl en omgeving, de meest voertuig-luwe regio.