Kopstukken No Surrender aangehouden voor poging liquidatie Den Haag

Een team van de Dienst Regionale Recherche van de politie-eenheid Den Haag hield dinsdag 11 april omstreeks 06.00 uur de President en de Sergeant at Arms van No Surrender West Coast en een derde verdachte aan die verdacht worden van een mislukte liquidatie van een 40- jarige bewoner uit Den Haag. In de loop van de ochtend werd een vierde verdachte aangehouden, een 35-jarige Hagenaar.

Deze werd op maandagmiddag 7 november 2016 neergestoken aan de Tinstraat in Ridderkerk. De drie aangehouden verdachten zijn een 34- jarige man uit Pijnacker, een 51- jarige man uit Den Haag en een 31- jarige man uit Breda

Tijdens het onderzoek naar de steekpartij werd in het pand gelegen aan de Tinstraat in Ridderkerk een illegaal laboratorium aangetroffen. Dit laboratorium werd gebruikt voor het produceren van illegale medicatie en anabolen steroïden. De politie doet verder onderzoek naar de link tussen het aangetroffen laboratorium en de steekpartij. De twee verdachten, die lid zijn van de motorclub No Surrender chapter West Coast en ook de derde verdachte worden verdacht van hun betrokkenheid bij dit laboratorium.

Onderzoek

De politie heeft na dit incident direct een verder onderzoek ingesteld daarbij ontstond zicht op deze drie verdachten. Kort na dit incident werden er drie verdachten aangehouden maar deze bleken niet verantwoordelijk te zijn voor deze steekpartij. Vanmorgen werden de drie mannen met toestemming van de officier van justitie, door het Arrestatieteam, op hun verblijfsadressen aangehouden. Op de woon en verblijfsadressen en op drie andere locaties is onder leiding van een rechtercommissaris naar bewijsmateriaal gezocht. In het onderzoek is samengewerkt met de FIOD.

De recherche en het Openbaar Ministerie zetten het onderzoek naar de mogelijke opdrachtgever(s) en het motief in deze zaak voort. Meer aanhoudingen in deze zaak worden niet uitgesloten.