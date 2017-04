'Ontwikkeling kinderen loopt achterstand op door verkeerslawaai'

In een artikel in het AD zegt Irene van Kamp van het RIVM onderstreept een recent onderzoek in Duitsland de noodzaak van het onderzoek. Hieruit bleek dat 5-jarigen die leven in een omgeving met veel verkeerslawaai tot drie maanden achter lopen in hun ontwikkeling.

Slaapgebrek door het lawaai wordt als oorzaak gezien van de ontwikkelingsachterstand. Op het gebied van onder meer taal, rekenen en motoriek lopen de kinderen achter. Het onderzoek van de RIVM zal zich richten op de effecten op de lange termijn. De gedachte is als een kleuter al maanden achterloopt, dit moeilijk is om dit later in te halen.