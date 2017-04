Groenlandse walvis gespot voor Vlissingse boulevard

De walvis werd door wandelaars gezien voor de Vlissingse boulevard, zo meldt EHBZ, de Eerste Hulp bij Zeezoogdieren Zuid. Albert Dijkstra van EHBZ in Vlissingen bevestigt dat het om de Groenlandse walvis gaat. “Ik heb de walvis zelf ook waargenomen aan boord van een KNRM reddingsboot uit Westkapelle. Het is volgens mij een volwassen exemplaar en wel twintig meter lang. Het dier zwom toen in zuidelijke richting.” Het zou gaan om dezelfde walvis die reeds in België was gesignaleerd.

Stichting SOS Dolfijn blijft samen met EHBZ Zuid het dier waar mogelijk de komende dagen observeren en geeft het advies het dier niet te benaderen mocht deze opnieuw gezien worden. Het zou de eerste waarneming in Nederland zijn van dit soort. ''Mocht iemand een walvis de komende tijd spotten gaarne bericht en probeer te filmen en te fotograferen'', aldus EHBZ.