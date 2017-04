Verwarde man aangehouden met gebruik van taser

De politie heeft op dinsdag 11 april een bewoner aan het Vreeland aangehouden die kort na middernacht in zijn huis helemaal door het lint ging.

Rond 00.30 kwamen meldingen binnen van flinke geluidsoverlast. Ter plekke hoorden agenten harde muziek vanuit de flatwoning en een man schreeuwen. Op meermaals aanroepen om de woning te kunnen betreden, reageerde de man door nog harder te schreeuwen en de deur te barricaderen. Omdat de man in zijn uitspraken verward overkwam en weigerde de deur open te doen, ontstond zorg over zijn welbevinden. Er werd besloten de deur te forceren.

Tijdens het binnenkomen in het huis, gooide de man spullen naar het hoofd van een agent en bood heftig verzet bij zijn aanhouding. Nadat hij meermaals was gewaarschuwd om hiermee te stoppen, werd het stroomstootwapen gebruikt. Hierdoor staakte de verdachte direct zijn verzet en kon hij rustig geboeid worden. Hij is overgebracht naar het politiebureau en zit vast op verdenking van geweld richting een agent. Die raakte licht gewond aan zijn hoofd en heeft aangifte gedaan van mishandeling.