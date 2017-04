Burgemeester Ronde Venen reikt Draaginsigne Nobelprijs uit aan Rondeveense VN-veteranen

In 1988 is aan de dertien VN-vredesmachten die van 1948 tot 1988 een vredesoperatie uitvoerden, de Nobelprijs voor de Vrede toegekend. Nederland nam deel aan acht van deze vredesmissies. Als erkenning voor de ruim 9.000 Nederlandse veteranen van die acht vredesmachten heeft minister Hennis-Plasschaert van Defensie in 2015 besloten het draaginsigne ‘Nobelprijs VN militairen’ in te stellen. Dit werd maandagavond door burgemeester Divendal uitgereikt aan de veteranen uit De Ronde Venen.De acht veteranen uit De Ronde Venen hebben allen deelgenomen aan de vredesmissie Unifil in Libanon. Aan deze vredesoperatie namen tussen 1979 en 1985 ruim 9.000 Nederlandse militairen deel. Er kwamen in die periode negen Nederlandse militairen om het leven. Unifil moest toezien op de aftocht van de Israëlische troepen uit Libanon, de internationale vrede en veiligheid in het grensgebied herstellen en bijstand geven aan de regering bij het herwinnen van haar gezag.

Belangrijk werk

In een toespraak zei burgemeester Divendal het opvallend te vinden hoe weinig er eigenlijk bij niet-betrokkenen bekend is over de VN-missies. ,,Het is vaker in de geschiedenis gebeurd. Nederlandse militairen in het buitenland leken enigszins vergeten op het moment dat ze waren uitgezonden. Bij terugkeer was er weinig aandacht voor hun ervaringen en verhalen.’’ Volgens de burgemeester is daar de laatste jaren gelukkig verandering in gekomen. ,,Het besef om het belangrijke werk van onze veteranen door te vertellen én de veteranen de aandacht te geven die ze verdienen en soms ook nodig hebben, is toegenomen.’’

Divendal zei grote waardering te hebben voor de inzet van de VN-militairen. ,,U heeft zich ver van huis ingezet voor vrede, vrijheid en veiligheid. Met uw deelname aan de vredesmacht heeft u een voorbeeld gegeven. Ook vandaag zijn vrede en veiligheid niet vanzelfsprekend. Nu niet, en helaas ook in de toekomst niet. Ik hoop dat uw voorbeeld voor ons en anderen een blijvend, stimulerend voorbeeld zal zijn om de juiste keuzes te maken, om bij te dragen aan vrede en veiligheid.’’

Oorlog

In een persoonlijk verhaal ging Ruud van den Heuvel in op zijn ervaringen in Libanon. Hoe hij daar als 18-jarige op het vliegveld landde, de vliegtuigwrakken zag en de rookpluimen boven de stad. ,,Pas toen besefte ik een oorlog te zijn beland.’’ Hij onderschreef het verhaal van burgemeester Divendal dat veel Nederlanders niet wisten wat er in Libanon gebeurde. ,,Bij terugkomst in Nederland, met bruinverbrand hoofd en kort haar, kreeg ik vaak te horen: Lekker op vakantie geweest?’’

Van den Heuvel was in Libanon actief als boordschutter op een pantservoertuig. ,,Veel mensen weten niet hoe hoog de spanning was waaronder we moesten werken. De constante dreiging van sluipschutters als we op patrouille gingen. Wat me op de been hield was de kameraadschap.’’ Het feit dat hij een van zijn maten verloor bij een noodlottig ongeval, had hem dan ook diep geraakt. ,,Ik heb het daar nog moeilijk mee.’’

Positief was hij over de reacties die hij kreeg van de lokale bevolking tijdens zijn werk. Regelmatig werd hij uitgenodigd om bij hen thuis te komen en kreeg hij thee geserveerd. ,,Dan realiseerde je je pas wat je daar deed, waarom je er was. Om vrijheid te brengen. Ik weet na mijn ervaringen wat onze vrijheid waard is.’’