Rhenen klaar voor ontvangst reuzenpanda's

De twee reuzenpanda’s, die in oktober 2015 tijdens het staatsbezoek van ons Koningspaar door China symbolisch zijn geschonken aan Nederland, arriveren na een periode van 16 jaar van overleg en voorbereiding nu in Nederland. Na de inspectie door de Chinese autoriteiten van het reuzenpandaverblijf in januari jl. heeft Ouwehands Dierenpark vandaag groen licht gekregen om het transport in gang te zetten. KLM zal deze speciale vlucht vanuit Chengdu, China, naar Amsterdam verzorgen. De verwachte aankomsttijd in Amsterdam is 19.05 uur.

KLM

KLM Cargo is vereerd dat zij de reuzenpanda’s vanuit Chengdu naar hun nieuwe verblijf in Ouwehands Dierenpark mag vervoeren. KLM Cargo is gespecialiseerd in het diervriendelijk en verantwoord vervoeren van uiteenlopende diersoorten en heeft daar gespecialiseerde medewerkers voor in dienst met de kennis en kunde om de dieren zo goed mogelijk te begeleiden op hun reis. KLM heeft als een van de weinige luchtvaartmaatschappijen een eigen dierenhotel op Schiphol. Het is helemaal ingericht op het verzorgen van dieren voor, tijdens en na de reis. In een afgeschermde omgeving zorgen speciaal opgeleide dierenstewards dat de dieren zo comfortabel en veilig mogelijk reizen. Reuzenpanda’s vervoeren komt niet zo heel vaak voor. Toch heeft KLM Cargo al een paar keer eerder reuzenpanda’s mogen vervoeren. KLM Cargo zal deze ervaring gebruiken om Xing Ya en Wu Wen veilig naar Nederland te vliegen. De panda’s reizen in speciaal voor hen vervaardigde verblijven.

Aankomst Schiphol

De dieren zullen bij aankomst door KLM Cargo uit het ruim van het vliegtuig worden gehaald en vervoerd worden naar het KLM Dierenhotel. Hier worden de dieren ingeklaard en vindt er een gezondheidscheck plaats. Vervolgens ontmoeten de Nederlandse pers, Chinese en Nederlandse hoogwaardigheidsbekleders en genodigden voor het eerst de reuzenpanda’s.

Aankomst Rhenen

De vrachtwagen waarmee de twee reuzenpanda’s worden vervoerd, zal een speciale route afleggen door het centrum van Rhenen. Daar wacht hen een warm onthaal, vanzelfsprekend geheel in panda-stijl. Xing Ya en Wu Wen zullen vervolgens in Ouwehands Dierenpark aankomen en in quarantaine gaan. Vanaf de officiële opening, waarvan de datum nog bekend wordt gemaakt, zullen de reuzenpanda’s te zien zijn voor de bezoekers van het dierenpark.