15 jaar cel geëist voor doodslag op vrouw en ongeboren kind

Dinsdag heeft de advocaat-generaal in Amsterdam in hoger beroep een gevangenisstraf van vijftien jaar geëist tegen een inmiddels 38-jarige man uit Leiderdorp die wordt verdacht van doodslag op een 30-jarige vrouw en haar ongeboren kind. 'Het slachtoffer werd op 30 oktober 2013 gevonden in het trappenhuis van haar flat in Leiderdorp', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

Beroep

De rechtbank veroordeelde de verdachte tot zeven jaar celstraf voor het opzettelijk benadelen van de gezondheid, met de dood als gevolg, en valsheid geschrifte. De rechtbank kwam tot vrijspraak voor wat betreft de doodslag. Het OM tekende beroep aan tegen het vonnis, evenals de verdachte.

Relatie

Verdachte en slachtoffer hadden een relatie, terwijl de verdachte getrouwd was met een andere vrouw. Verdachte en slachtoffer hadden samen een zoontje, dat ten tijde van het overlijden van diens moeder vijf jaar oud was. Van het ongeboren kind was de verdachte eveneens de biologische vader.

De relatie tussen verdachte en slachtoffer verliep al geruime tijd moeizaam, conflictueus en steeds grimmiger. Het stel had onder meer ruzie over de omgang met hun zoontje. De echtgenote van de verdachte was niet op de hoogte van de relatie tussen de verdachte en het slachtoffer.

Verklaring herroepen

De verdachte heeft ontkend dat hij de hand heeft gehad in de dood van het slachtoffer. Hij zou haar in het trappenhuis van haar woning in een plas bloed hebben gevonden, nadat hij in datzelfde trappenhuis een woordenwisseling met haar had gehad, en een poging hebben gedaan haar te reanimeren. De verdachte is pas in een later stadium aldus gaan verklaren. Inmiddels heeft hij deze verklaring herroepen.

Een exacte doodsoorzaak kon niet worden vastgesteld. Niettemin staat volgens het OM vast dat het slachtoffer door toedoen van geweld om het leven is gekomen. De wijze waarop het slachtoffer werd aangetroffen en andere feiten en omstandigheden wijzen daarop.

Bewijs

Volgens het OM is ook bewezen dat verdachte de dader was. De verdachte had een onmiskenbaar motief, hij had geen alibi (maar heeft geprobeerd dit te creëren) en heeft het slachtoffer op de bewuste dag meermalen met zijn auto achtervolgd. Hij heeft wisselend, tegenstrijdig en kennelijk leugenachtig verklaard, constateert het OM.

Nader onderzoek

De zaak is eerder, op 20 januari 2016, inhoudelijk behandeld. Toen eiste de advocaat-generaal zestien jaar cel. Het hof onderbrak na het requisitoir het onderzoek ter zitting omdat het hof vond dat nader onderzoek nodig was. Het dossier is na deze datum met een aantal stukken aangevuld. Op 22 november 2016 vond nog weer een regiezitting plaats waarbij opnieuw onderzoekswensen werden gedaan waarvan een aantal werd toegewezen. Het dossier is ook met de stukken uit deze nieuwe onderzoeken aangevuld.

Geen nieuw bewijs

De advocaat-generaal vindt dat al het nieuwe onderzoek “niets ontlastends en ook niets belastends” heeft opgeleverd en daarmee niets afdoet aan het eerdere standpunt dat verdachte verantwoordelijk is voor de dood van de vrouw en haar ongeboren kind.

De advocaat-generaal sprak van ,,een zaak van grote triestheid’’, waarin de nabestaanden groot leed is berokkend, niet in de laatste plaats het kind van slachtoffer en verdachte. “Verdachte beroofde zijn eigen zoon van de mogelijkheid op te groeien terwijl hij werd omringd door de liefde en zorg van zijn moeder. Hij beroofde zijn zoon van de komst van zijn zusje.’' In verband met de lange duur van de behandeling van de zaak komt de advocaat-generaal nu uit op een lagere eis dan de eis van zestien jaar die eerder is gedaan.