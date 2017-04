Toename soa's in Limburg

Bij de Centra Seksuele Gezondheid van de GGD kunnen cliënten terecht voor een betrouwbare test op seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s). In 2016 hebben de soa-poli’s van de GGD’en in Limburg 8.430 soa-testen afgenomen, nagenoeg vergelijkbaar met 2015. Het percentage cliënten met één of meer soa(‘s) stijgt echter elk jaar.

Chlamydia en syfilis zijn de grootste stijgers

Onder de soa’s stijgt chlamydia en syfilis het meest. Chlamydia komt veel voor bij jongeren onder de 25 (16,5%), vooral bij jonge heteroseksuele mannen (19,2%). Het aantal jongeren met syfilis is zorgwekkend. Syfilis kwam voorheen vooral voor bij mannen die seks hebben met mannen (MSM). In 2016 is syfilis voor het eerst gevonden bij heteroseksuele jongeren in Limburg. Slechts 15% van de jonge heteroseksuele mannen bezoekt een soa-poli tegen 34% van de jonge vrouwen. Mannen die geen klachten hebben, laten zich vaak niet testen, maar kunnen wel een soa hebben. De GGD gaat jonge mannen met hoog risico beter proberen te bereiken.

Gonorroe is constant en hiv daalt

Het percentage cliënten waarbij gonorroe is aangetroffen, is constant gebleven. In 2016 ging het om 320 vastgestelde diagnoses. Het percentage cliënten met een nieuwe hiv-infectie is het afgelopen jaar gedaald van 16 in 2015 naar 12 in 2016.

Oorzaak toename soa’s

Dat er meer soa’s worden gevonden bij de Centra Seksuele Gezondheid komt onder andere omdat er steeds meer mensen getest worden die tot de hoog-risicogroepen horen. Daardoor is de kans groter dat er een soa wordt gevonden. Echter niet iedereen kan worden getest als gevolg van de strengere selectie op cliënten met een verhoogd soa-risico, waardoor het daadwerkelijk aantal soa’s mogelijk nog hoger ligt.