Eerdere aanslag op Martin Kok mislukt

Hotel in Amsterdam

Kok verliet die dag ’s middags een hotel aan de Prinses Irenestraat in Amsterdam samen met een andere man. Op de beelden is te zien dat er een man op Kok af rent en een vuurwapen op het achterhoofd van de eigenaar van de website vlinderscrime.nl richt. Het vuurwapen weigert dienst en de man rent weg. Hierbij botst hij tegen twee fietsers aan. Kok en de man waarmee hij samen is hebben niets doorgehad van de poging tot liquidatie.

Seksclub in Laren

Later op de avond werd Kok alsnog geliquideerd op het terrein van seksclub Boccaccio in Laren. Mogelijk is de man die Kok die middag wilde doodschieten dezelfde als de schutter die Kok in Laren om het leven bracht.

Opsporing Verzocht

De beelden van de liquidatiepoging in Amsterdam en bij de club in Laren zullen dinsdag 11 april 2017 worden getoond in Opsporing Verzocht. De politie hoopt dat meer getuigen zich zullen melden.