'Christelijke scholen in Den Haag zwakken paasviering af'

Leiders van de scholen zeggen dat het in multiculturele wijken beter is om de paasviering aan te passen aan de voornamelijk niet-christelijke leerlingen. Op de protestantse school 03 wordt daarom bij de paasviering het bovenste deel van het kruis dat de kinderen dragen afgebroken als islamitische kinderen niet met een christelijk symbool willen rondlopen. O3-directeur John Verhoeff.in de krant: 'Voor ons is het belangrijker dat iedereen zich hier welkom voelt dan vasthouden aan conservatieve tradities.'

Ewald van Vliet, bestuursvoorzitter van Lucas Onderwijs, de katholieke onderwijskoepel in Den Haag reageert in de krant; 'De leerlingpopulatie kan leidend zijn voor de mate waarin het paasfeest wordt gevierd. Scholen pakken de viering heel uiteenlopend aan. Sommigen doen het nog wel heel traditioneel.'

In de Schilderswijk wordt op basisschool 't Palet tijdens het paasontbijt altijd een link gelegd met de koran. Voor islamitische ouders gaat de aanpassing soms niet ver genoeg, terwijl de genuanceerde omgang met het christelijk geloof voor sommige christelijke ouders weer een reden is om voor een andere school te kiezen, zo laten de schoolleiders weten. Eind vorig jaar was er ook al commotie over de kerstvieringen in Amsterdam, omdat scholen hun kerstvieringen een minder christelijk stempel gaven onder druk van islamitische ouders. Het kerstdiner veranderde op een aantal openbare scholen in een eindejaarsdiner.