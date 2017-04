Vanuit auto geschoten in Blerick

De politie is een onderzoek gestart nadat een personenauto dinsdagavond is beschoten. Getuigen van het schietincident worden vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de politie.

Rond 21.15 uur werd de personenauto op de Van Bornestraat beschoten. Vermoedelijk is hierbij een andere auto bij betrokken geweest, van waaruit mogelijk geschoten. Raakte niemand gewond. De politie tast nog in het duister over de aanleiding van het schietincident. Door de forensische opsporing is een technisch onderzoek opgestart.