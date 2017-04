Vrouw vastgeboden mishandeld en beroofd in parkeergarage in Best

Foto: Archieffoto ter illustratie FBF

Best Dinsdag 11 april hielden wij drie mannen (28 jaar uit Nieuwegein, 33 jaar uit Geldrop en 33 jaar uit Reusel) aan op verdenking van vrijheidsberoving, mishandeling en beroving. De drie zitten vast voor verder onderzoek. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Op zaterdagavond 25 februari had een 56-jarige vrouw uit Eindhoven een afspraak met een man bij een parkeergarage op de Ekkersweijer. In de garage werd zij plotseling overmeesterd door een aantal mannen en vastgebonden. Daarna werd ze gedurende langere tijd mishandeld en uiteindelijk ook beroofd. De daders gingen er daarna vandoor en lieten de vrouw alleen achter. Uiteindelijk kon de vrouw zelf hulp zoeken en werden wij gealarmeerd. Na een uitgebreid onderzoek konden de verdachten dinsdag worden aangehouden.