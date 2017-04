Baby gewond door aanrijding in Zwolle

Een baby van 9 maanden oud is woensdagochtend in Zwolle gewond geraakt nadat de kinderwagen waar zij in lag door een auto werd aangereden. Dit meldt de politie woensdagmiddag.

Het incident gebeurde op de Obrechtstraat rond 10.00 uur. De baby liep meerdere verwondingen op en wordt behandeld in het ziekenhuis. Een 30-jarige vrouw uit Zwolle liep met een wandelwagen en een hondje over het trottoir aan de Obrechtstraat.

Automobilist

Een 18-jarige man uit Lelystad kwam met zijn auto op het trottoir terecht en raakte daarbij de wandelwagen. De baby is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is op dit moment niet bekend hoe het met haar gaat. Haar moeder is niet gewond geraakt.

Onderzoek

De politie heeft de 18-jarige bestuurder als verdachte aangehouden. Onderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd. Het team Verkeersongevallenanalyse heeft ter plaatse onderzoek gedaan. Daarnaast hebben meerdere getuigen zich gemeld. Zij worden de komende dagen gehoord.