Kabinet ziet bezoek Gebreab aan Nederland als 'privéaangelegenheid'

De regering is bezorgd over de mensenrechtensituatie in Eritrea. 'Het kabinet vindt het bezoek van de heer Gebreab dan ook ongemakkelijk, omdat een hoge Eritrese ambtenaar Eritreeërs gaat toespreken die hun land hebben verlaten. Het bezoek van Gebreab zal daarom niet worden gefaciliteerd en als privéaangelegenheid worden behandeld', zo heeft het kabinet laten weten.

Geen officiële ontvangst

Dat houdt onder andere in dat hij niet door de Nederlandse regering of door hoge ambtenaren zal worden ontvangen. Omdat de heer Gebreab reeds over een Schengenvisum beschikte, is de regering nooit voor de vraag komen te staan of een visum al dan niet zou moeten worden verstrekt.

Jeugdcongres

De Eritrese ambassade in Brussel heeft de Nederlandse autoriteiten per diplomatieke nota geïnformeerd dat de heer Gebreab, een medewerker van de Eritrese President, het voornemen had om naar Nederland te komen om Eritrese jongeren toe te spreken op een jeugdcongres.