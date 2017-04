OM eist taakstraffen bedreigers Sylvana Simons

De officieren van justitie hebben vanmiddag tegen vier mannen uit Gorinchem, Rotterdam, Maasdam en Leiden - variërend in leeftijd van 24 tot 42 jaar – een werkstraf van 60 uur geëist. In de Middag stond de man terecht die ervan verdacht wordt het filmpje te hebben gemaakt en gepubliceerd voor de rechter. De officier van justitie eiste een werkstraf van 80 uur. De zaak van een 15-jarige jongen uit Veendam is, omdat hij minderjarig is, achter gesloten deuren behandeld. Tegen hem is een leerstraf geëist.

Morgen – donderdag 13 april – staan de overige zestien verdachten voor de rechter.