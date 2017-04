Jumbo stapt naar de rechter om acties distributiecentra

Jumbo dagvaardt de vakorganisaties FNV Handel en CNV Vakmensen in een kort geding. Jumbo vraagt om een rechterlijke uitspraak over de rechtmatigheid van de acties die de twee vakbonden momenteel voeren op haar distributiecentra. Het supermarktbedrijf is verder van mening dat FNV en CNV in gebreke blijven door de collectief in maart 2016 gemaakte afspraak over evenwichtige loonontwikkeling niet na te komen. Ondanks herhaalde uitnodigingen van Jumbo om het overleg over een nieuwe cao te hervatten, blijven de bonden weigeren aan de onderhandelingstafel te verschijnen.

Eerder deze week maakte Jumbo bekend haar circa 3.000 logistieke medewerkers per 1 april een loonsverhoging te geven van 1,5%. Ruimte voor een eventuele verdere verhoging is afhankelijk van de loonstijgingen in de andere cao’s logistiek supermarkten die momenteel in de maak zijn. Met dit loonbod zegt Jumbo enerzijds koopkrachtbehoud aan haar medewerkers te bieden en doet zij anderzijds recht aan de in maart 2016 met de bonden gemaakt afspraak om meer evenwicht te brengen in de loonkosten en salarissen die in de sector gelden. De lonen van de logistieke medewerkers bij Jumbo zijn volgens de supermarktketen een stuk hoger dan elders in de branche. In de afspraak met de bonden van maart 2016 is erkend dat dit voor een ongelijk concurrentiespeelveld zorgt.