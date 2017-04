Twee woningen doorzocht in onderzoek dode Haarlemmer

In het onderzoek naar de dood van de 18-jarige Haarlemmer heeft de politie woensdag twee woningen doorzocht in IJmuiden.

Met als doel om de verblijfplaats van een man te achterhalen, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van de Haarlemmer. Het slachtoffer werd afgelopen maandag gevonden in een auto op de Roolandweg in Haarlem.

De verdachte is niet in die woningen aangetroffen, maar er zijn wel digitale gegevensdragers in beslag genomen. De doorzoekingen vonden plaats na opdracht van de Officier van Justitie en in aanwezigheid van een rechter-commissaris. Het onderzoek is in volle gang en de recherche richt zich nu op het op het vinden van de verdachte en zijn verblijfplaats.