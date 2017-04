VRU Brandweer wint de gouden rookmelder

'We zijn trots op deze blijk van waardering', zegt Ivonne Vliek, programmamanager Stimulerende Preventie. 'Als we zien hoe goed we de inwoners van onze regio hiermee bereiken en hoe enthousiast ze reageren, dan weten we dat dit echt werkt.'

WhatsApp service is goud waard

Met het project ‘WhatsApp jouw brandende vraag’ sleepten we de eerste prijs in de wacht. Mensen kunnen via het WhatsApp nummer 06-12 95 85 99 hun vraag over brandveiligheid thuis sturen. Deze vraag kan worden ondersteund met een foto of video, heel handig. Zo kan je makkelijk jouw vraag stellen en krijg je tijdens kantooruren antwoord van onze brandveiligheidsexperts.

Andere goede brandveiligheidsinitiatieven

Hiermee lieten we de andere veiligheidsregio's ver achter ons. De andere goede brandveiligheidsinitiatieven, 'Brandweer Virtual Reality Experience' van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland kreeg de zilveren rookmelder, ‘Brandweer Bingo’ van Brandweer Gelderland-midden+Brandweer Twente ontving de bronzen rookmelder.

Want terecht wat Ivonne Vliek tijdens haar presentatie opmerkte: 'Als je dan zo'n 'Virtual Reality Experience' hebt ondergaan of 'Brandweer Bingo' hebt gespeeld en je zit nog met vragen, wat doe je dan? Dan WhatsApp je VRU Brandweer!'