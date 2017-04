Havenwerkers protesteren bij NUON centrale Amsterdam voor kolenfonds

‘We eisen de oprichting van een breed kolenfonds, voórdat de eerste kolencentrale sluit. Een fonds, waar iedereen in de kolenketen een beroep op kan doen die straks zijn baan verliest na sluiting van de kolencentrales’, zegt Ruud Wennekes, bestuurder FNV Havens.

Fonds voor eerste sluiting

Wennekes: ‘We eisen dat er een breed kolenfonds komt, voordat de eerste energiecentrale sluit, anders lopen de havenwerkers straks achter de feiten aan. Daarom willen we ook nu een toezegging uit de politiek over het steenkolenfonds, voordat er een regeerakkoord is afgesloten. Gebeurt dit niet, dan zullen we met steeds hardere acties komen, zoals werkonderbrekingen, stakingen enz. Alles wat nodig is om het fonds te krijgen’.

Manifestatie donderdag 12.00 uur

De eerste kolencentrale die hoogstwaarschijnlijk gaat sluiten is de Nuon centrale op de Hemweg in Amsterdam. De eerste protestactie wordt daarom gehouden bij de OBA, de kolenopslag in Amsterdam dat als eerste de gevolgen van deze sluiting zal merken.

Naast werknemers van OBA zullen ook werknemers van andere kolenopslagbedrijven uit Rotterdam en Zeeland, zoals van de EMO, EBS, Rietlanden, EECV en OVET donderdag 12:00 aanwezig zijn om hun ongenoegen te uiten dat politiek Den Haag niets van zich laat horen. Ook de medewerkers van de NUON centrale zijn gevraagd zich bij de manifestatie aan te sluiten.

Niet tegen sluiting NUON centrale

Niet tegen sluiting, maar voor kolenfonds ‘We zijn niet tegen sluiting van de kolencentrales en zijn voor duurzaamheid en een beter milieu, maar er moet wel een eerlijke compensatie komen voor iedereen’, zegt Berthus van Manen, al 38 jaar werkzaam in de kolenoverslag.

De FNV pleit al langer voor een kolenfonds, zoals het vroegere mijnwerkersfonds. Een breed sociaal fonds voor de hele kolenketen. In totaal staan er 2800 banen op de tocht, waarvan 2200 in de vijf kolencentrales zelf en zo’n 600 banen in de opslag, overslag en vervoer van kolen.

Poortbijeenkomsten tonen grote actiebereidheid

FNV Havens organiseerde maandag 3 en dinsdag 4 april poortbijeenkomsten bij de kolenoverslagbedrijven in Amsterdam en Rotterdam. Een overgrote meerderheid van de havenwerkers werkzaam in de kolen op- en overslag gaf toen aan actie te willen voeren voor een breed kolenfonds. Wennekes: ‘Het wordt nu tijd om de volgende stap te zetten, want vanuit Den Haag, waar men druk bezig is om een regeerakkoord te maken, wordt hier niet op gereageerd.’