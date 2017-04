Meer jongeren naar Halt verwezen

Dit toegenomen aantal verwijzingen is een teken van het vertrouwen dat politie, het Openbaar Ministerie en andere verwijzers hebben in het vermogen van Halt om effectief op te treden bij jeugdige wetsovertreders. Halt krijgt steeds complexere zaken.

Ook in diverse gemeenten zien we dat de Halt-bijdrage zich ontwikkelt van de meer traditionele rol als voorlichter op scholen naar die van partner in de integrale aanpak van jeugdproblematiek. Tegelijkertijd is in 2016 zichtbaar geworden dat het tijd en moeite kost om goede contextinformatie over jongeren te verkrijgen en ze door te verwijzen naar de juiste netwerkpartners, zodat de jongere en zijn ouders de juiste hulp krijgen. Dat maakt de Halt-interventie meer arbeidsintensief, waardoor de productie in 2016 lager was dan in 2015.