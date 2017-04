CBS: Hypotheekschulden in 2015 niet verder opgelopen

De doorsnee hypotheekschuld van Nederlandse huishoudens was 162 duizend euro in 2015, evenveel als in de twee voorgaande jaren. De 65-plushuishoudens hebben in doorsnee de laagste hypotheekschuld, 35-40-jarigen de hoogste. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe inkomens- en vermogensgegevens over 2015.

De doorsnee hypotheekschuld is in ruim twintig jaar tijd fors gegroeid, van 44 duizend euro in 1993 tot 162 duizend euro in 2015. Tegelijkertijd stegen de huizenprijzen (tot 2008) en het percentage huishoudens met een eigen woning (eigenwoningbezit) ook fors. De doorsnee waarde van de eigen woning daalde in de periode 2008-2013 vervolgens met 19 procent, terwijl de doorsnee hypotheekschuld in die periode verder steeg. Vanaf 2013 zijn de hypotheekregels aangescherpt. De toename van het eigenwoningbezit en de groei van de doorsnee hypotheekschuld vlakte af. Met het economische herstel in 2014 kwam ook de dynamiek op de woningmarkt weer op gang: het aantal verkopen nam toe en de verkoopprijzen stegen.