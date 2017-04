Stiptheidsacties in Albert Heijn-distributiecentra

Vandaag, donderdag 13 april, om 09.00 uur starten de werknemers van het distributiecentrum (DC) van Albert Heijn (AH) in Pijnacker met stiptheidsacties. Dit houdt in dat ze strikt volgens de arboregels werken. Morgenochtend, vrijdag 14 april, starten om 09.00 uur ook de werknemers van de andere DC's.

FNV: Bereid om te knokken voor 43 eurocent per uur

'Met z'n allen zetten we dagelijks onze schouders eronder en helpen we AH te groeien. Onze looneis van 900 euro op jaarbasis komt neer op 43 eurocent per uur erbij. Dat is toch niet te veel gevraagd? Met de stiptheidsacties laten we zien dat het ons menens is. Dat we bereid zijn te knokken voor het loon waar wij recht op hebben', zegt FNV-lid Richard Tuinenburg die als magazijnmedewerker in het DC Pijnacker werkt.

Meer zekerheid leidt tot hogere bestedingen

De circa 4.500 werknemers in de distributiecentra willen dat AH met betere cao-voorstellen komt. Özcan Colak van FNV Handel: 'In de supermarktsector worden mooie omzetten en winsten behaald. Er is dus voldoende ruimte voor loonsverhogingen en behoud van echte banen. De DC-werkers van AH zijn tegelijkertijd ook de AH-klanten. Werknemers met meer zekerheid kopen meer. Dat is niet alleen goed voor Albert Heijn maar ook voor de Nederlandse economie.'

Het loonbod van AH is niet hoger dan 1,5% en daarnaast wil de grootgrutter ook korten op de goedkoopste salarisschaal. Colak: 'Als het aan AH ligt, werken er straks in de DC's alleen nog maar uitzendkrachten en tijdelijke krachten tegen een veel lager loon dan nu. De DC-werkers willen de garantie van AH dat vaste banen worden behouden.'

Geen race naar beneden bij AH en Jumbo

Dinsdag was de eerste landelijke stakingsdag bij concurrent Jumbo; een paar honderd DC-werkers togen naar Veghel waar ze vanaf de Markt naar het Jumbo-hoofdkantoor liepen. Ook woensdag legden de werknemers in de distributiecentra Beilen, Breda, Elst, Raalte, Veghel en Woerden het werk neer.

Volgens FNV Handel zouden juist de twee grootste marktspelers hun verantwoordelijkheid moeten nemen. 'In plaats van te investeren in de mensen en in echte banen, kiezen ze beide voor een race naar beneden. Hun mooie winsten delen ze vooralsnog onvoldoende met de mensen die het mogelijk maken: de werknemers', aldus Colak.

De cao AH Logistics geldt voor circa 4.500 werknemers. AH heeft distributiecentra in Geldermalsen, Pijnacker, Tilburg, Zaandam en Zwolle die zorgen voor de bevoorrading van de ruim 880 winkels in Nederland.