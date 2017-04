Vrouw bungelt aan gordel na losschieten beugel katapult-attractie

In Amsterdam is een vrouw dinsdag met de schrik vrijgekomen nadat het met een kermisattractie goed fout ging.

De vrouw wilde een 'ritje' maken in de Bungee Katapult op de kermis op de Dam. Het gaat om een attractie waar twee mensen in een stoel in een kooi zitten die doormiddel van twee elastieken de lucht in wordt geschoten.

Maar tijdens de 'rit' schoot de veiligheidsbeugel, die je in het stoeltje moet houden, bij het slachtoffer los. Op beelden, gemaakt door een omstander, zie je dat de vrouw uit haar stoeltje is gekomen en hangt aan de vierpunts-veiligheidsgordel die naast de beugel voor extra veiligheid moet zorgen, en dat deed het. Op het filmfragment hoor je het slachtoffer gillen terwijl ze nog heen en weer bungeld. Gelukkig houdt de gordel het en loopt alles goed af.

Volgens de eigenaar van de attractie tegenover de statszender AT5 zou de vrouw per abuis haar handen en voeten op de verkeerde plek hebben gehad. Toen ze in de goede positie probeerde te komen, kwam ze in aanraking met de knop waarmee de beugel los gaat. De Nationale Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) laat weten dat het om een incident gaat en alle papieren in orde waren.